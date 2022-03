Incidente mortale ad Abbiategrasso, nel Milanese. Un uomo è morto sul colpo dopo essere stato coinvolto in uno scontro tra due auto nella mattinata di oggi sabato 26 marzo. Stando alle primissime informazioni, per l’uomo, 34 anni, non c’è stato più nulla da fare. Ferite invece altre due persone, per loro però non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Incidente ad Abbiategrasso, inutili i soccorsi

E’ scattata subito la macchina dei soccorsi ma nulla hanno potuto fare i paramedici e medici per salvargli la vita: è stato accertato il decesso sul posto. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale che dovrà ricostruire passaggio per passaggio di quanto accaduto. Al vaglio degli agenti anche le possibili responsabilità dei due automobilisti. Si saprà con precisione quanto accaduto nelle prossime ore.

Altra vittima in incidente nel Lodigiano

Solo mercoledì un altro terribile incidente sempre nel Milanese. La vittima, Antonio Cepollaro di 42 anni, si è schiantato con la sua moto a Santo Stefano Lodigiano, comune in provincia di Lodi. Si trovava sulla strada provinciale 116 quando è finito nel canale Gandiolo. Stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine, la moto ha sorpassato il corso d’acqua e si è schiantata sulla sponda opposta. Non ci sarebbero però segni di frenata. Per lui non c’è stato nulla da fare.