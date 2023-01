Abusa per anni della figlia minorenne, lei scappa di casa e lo fa arrestare

Abusava da anni della figlia minore, così un 50enne indiano incensurato è stato arrestato dai carabinieri a Firenze al termine di un’indagine e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale.

Firenze, abusa per anni della figlia che lo fa arrestare

L’uomo, da circa 27 anni in Italia, è accusato di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne, commessi sulla figlia 19enne. L’indagine è partita nel giugno 2022 da una denuncia della giovane fatta appena diventata maggiorenne. Ha deciso di denunciare il genitore dopo anni di abusi subiti. La ragazza ha elencato tanti episodi. I carabinieri hanno raccolto numerosi elementi di prova secondo cui gli abusi sarebbero sempre stati compiuti all’interno delle mura domestiche.

Sembrerebbe, sempre secondo le indagini di procura e carabinieri, che l’uomo abbia agito inizialmente in maniera subdola e poi con sempre maggiore insistenza e coercizione. Un ultimo tentativo di violenza sessuale è avvenuto alla fine del 2022, quando la ragazza aveva da poco fatto rientro a casa da un periodo che aveva trascorso altrove dopo esser scappata da casa. Ma la stessa, per questo ulteriore episodio di violenza, ha chiesto aiuto per allontanarsi definitivamente dalla famiglia ed è stata ospitata in una casa protetta. Il padre ora è in carcere a Sollicciano.

A Bologna un altro uomo arrestato per abusi sulla figlia

Un 37enne straniero, in Italia da molti anni, è stato arrestato a Bologna con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia minore. Il provvedimento nasce da un’indagine avviata per accertare il racconto di una ragazzina 14 anni che aveva confidato a una compagna di scuola di essere stata abusata dal padre per diversi anni, tutto all’insaputa della madre e delle due altre sorelle minorenni.

Le dichiarazioni rese e ripetute dalla vittima durante le audizioni protette alla presenza di personale specializzato, e gli esami medici che hanno confermato il suo racconto, hanno convinto il Gip a emettere la misura cautelare, nella quale ha evidenziato la necessità di evitare la reiterazione del reato, visto che il 37enne “si è mostrato così incapace di frenare i propri innaturali istinti sessuali” e ha anche altre due figlie che al momento pare non abbiano però, subito violenza.

