Due studenti universitari, entrambi pallanuotisti, sono indagati dalla procura di Genova per una violenza di gruppo su una ragazza dopo una serata in discoteca. Ai due, 22 e 24 anni, è contestata anche l’accusa di revenge porn per avere scambiato alcuni video di rapporti sessuali, con donne consenzienti, su alcune chat con amici. La vicenda, come riportato dal Secolo XIX, risale al 2022.

In base a quanto ricostruito dal pubblico ministero Gabriella Dotto e dalla squadra mobile, i due ragazzi avrebbero fatto bere la giovane e poi l’hanno invitata a casa di uno dei due. Una volta in casa inizia l’incubo, immortalato anche coi telefonini. I due le provocano anche lesioni secondo l’accusa. Gli investigatori stanno convocando le donne riprese dai telefonini per le identificazioni. I due indagati hanno sempre detto che i rapporti con la giovane erano consensuali.