Maxi rissa la notte di Ferragosto ad Acciaroli, frazione del comune di Pollica in Cilento, provincia di Salerno. Protagonisti diversi giovani provenienti dal napoletano e da zone limitrofe.

Movida violenta, maxi rissa a Ferragosto ad Acciaroli

La rissa è scoppiata all’interno di un noto lido balneare durante una festa. Il video che mostra l’accaduto, con decine di giovani che si scontrano in modo violento, è finito sul web ed è stato ripreso dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto diverse segnalazioni a proposito dell’accaduto.

“Ritengo vergognose e preoccupanti le immagini pubblicate sui social network relative a una mega rissa che si è scatenata la sera di Ferragosto presso in un noto lido ad Acciaroli. Decine di giovani che si picchiano utilizzando anche bottiglie e suppellettili in una calca inaccettabile” il commento di Borrelli.

Gli organizzatori della festa non riescono a fermare la rissa

Quello che si vede nel video sono scene di panico diffuso con gli organizzatori incapaci di riportare la situazione alla normalità. “E’ raccapricciante vedere come oramai la movida debba essere sempre caratterizzata da violenza e sopraffazione, spesso innescate per futili motivi. In questo caso, evidentemente, le condizioni di sicurezza molto precarie hanno influito non poco. Chiedo che le indagini in corso, come riferito dal Giornale del Cilento, proseguano speditamente e siano identificati al più presto tutti i protagonisti di questo gravissimo episodio e siano verificate le responsabilità degli organizzatori di questa iniziativa che ha messo in serio pericolo l’incolumità di centinaia di persone” ha aggiunto ancora Borrelli.