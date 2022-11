Accise sulle sigarette, nella Manovra giù quelle sul tabacco riscaldato

Aumenta l’accisa sulle sigarette tradizionali, diminuisce invece sul tabacco da inalazione senza combustione (Iqos, Glos e altri…). Nella legge di Bilancio 2023 è previsto un inasprimento delle imposte per le classiche “bionde” e, invece, è stato alleggerito l’imposizione fiscale su questi prodotti alternativi.

Legge di Bilancio, abbassate le accise sul tabacco riscaldato

Nella manovra approvata dal Consiglio dei ministri, l’accisa sulle sigarette tradizionali, nel 2023, aumenterà a 36 euro per mille sigarette. Si stima che, al consumatore, il pacchetto da 20 sigarette potrebbe costare fino a 70 centesimi in più. Nello stesso articolo della bozza, il numero 28, alla lettera b del punto 4 – quello che riguarda il tabacco da inalazione senza combustione – si legge: “All’articolo 39-terdecies, nel comma 3, le parole: “e al 40% per cento dal 1° gennaio 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “al 36,5% dal 1° gennaio 2023, al 38% dal 1° gennaio 2024, al 39,5% dal 1° gennaio 2025 e al 41% dal 1° gennaio 2026”. Bisognerà aspettare il 2026 affinché l’accisa sulle sigarette senza combustione torni al livello previsto dalle precedenti leggi di Bilancio.

Quanti fumatori ci sono in Italia

Nel report più aggiornato sul tabagismo in Italia, divulgato dall’Istituto superiore di sanità lo scorso maggio, i dati sul fumo sono allarmanti. Quasi un cittadino su quattro, il 24,2%, è un fumatore: 12,4 milioni di individui. La prevalenza più alta di fumatori di sesso maschile si registra nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 44 anni (42,9%), mentre nella fascia d’età 45-64 anni si segnala la prevalenza più alta tra le donne (24,5%). La media giornaliera di sigarette fumate per persona è pari a 11,5. Infine, è il Sud l’area geografica dove la prevalenza di fumatori è più alta.

Dal 2019 al 2022, è triplicato anche il numero di persone che fumano sigarette a tabacco riscaldato. Sarà un caso, ma il 36,6% del campione scelto dall’Iss considera queste sigarette meno dannose di quelle tradizionali: più di una persona su tre. “I nuovi prodotti del tabacco e le e-cig si sono aggiunti al consumo delle sigarette tradizionali e i loro utilizzatori infatti sono quasi esclusivamente consumatori duali – afferma Roberta Pacifici, responsabile del Centro nazionale dipendenze e dopoing dell’Iss -. La falsa percezione di consumare prodotti meno o addirittura non nocivi per la salute e il sentirsi autorizzati ad utilizzarli in ogni luogo, in deroga alla legge Sirchia, stanno certamente incidendo sull’aumento del loro consumo”.

