VICENZA – E’ stato arrestato il trentottenne che ieri sera, mercoledì 3 gennaio, ha accoltellato la convivente ad Altavilla Vicentina per poi scappare con la figlia di sei anni.

La vittima, una donna moldava di 37 anni, era riuscita a trascinarsi in strada dove è stata soccorsa da alcuni automobilisti, che hanno lanciato l’allarme.

I carabinieri di Vicenza lo hanno bloccato a Bagnolo San Vito (Mantova). La bambina, che aveva la febbre, è in buone condizioni, ed è stata portata per precauzione in ospedale. L’uomo, Raffaele Busiello, di origini campane, verrà trasferito tra breve a Vicenza.

La donna, trasportata con l’ambulanza del Suem 118 in ospedale a Vicenza, è stata presa in cura da medici e sanitari: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.