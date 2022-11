Accoltella il vicino per il fumo proveniente dal barbecue: arrestato 49enne

Arresto con l’accusa di tentato omicidio in una lite tra vicini a Subbiano, vicini ad Arezzo. Secondo quanto emerge i due, entrambi originari del Napoletano, sono venuti prima a male parole poi sono passati alle mani per futili motivi, pare, secondo quanto appreso, per il fumo proveniente dal barbecue. Ad un certo punto uno dei due avrebbe tirato fuori un coltello colpendo il contendente al torace.

Le condizioni dell’uomo

Il ferito è stato soccorso e trasportato alle Scotte di Siena in codice rosso. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Per l’uomo, 49/enne, il gip di Arezzo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La vicenda risale a domenica ma è stata resa noto oggi dai carabinieri.