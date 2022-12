E’ intervenuto in difesa della sua fidanzata e per questo si è preso una coltellata alla gola. Accade a Rimini, in pieno centro, dove un magrebino in evidente stato di ubriachezza è stato arrestato mentre impugnava ancora il coltello.

Erano da poco passate le 17, il primo buio quando la coppia si è imbattuta nell’aggressore in piazza Cavour, una delle zone centrali della città. Secondo quanto riferito dal Corriere di Romagna, lo straniero avrebbe iniziato ad insultare la ragazza con parole grosse, scatenando la reazione del fidanzato, intervenuto per difenderla.

Si è scatenata una lite violenta e l’uomo ha tirato fuori un coltello dalla tasca. Immediata la chiamata al 112 da parte di alcuni testimoni. Un fendente ha raggiunto il ragazzo al collo, per fortuna non in profondità: il giovane se l’è cavata con alcuni punti di sutura.

Il magrebino è stato quindi individuato e arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. È il secondo accoltellamento a Rimini nelle ultime 72 ore: venerdì scorso una lite era scoppiata tra due extra-comunitari per l’uso di una bicicletta.

Forse dovresti anche sapere che…