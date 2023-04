Accoltellato da uno sconosciuto mentre apriva il suo bar

Stava aprendo il suo bar quando alle spalle lo hanno assalito con un coltello di grosse dimensioni. Sono gravi le condizioni di un cittadino albanese di 42 anni, titolare di un bar a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza.

Uno sconosciuto l’ha ferito gravemente con due coltellate. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 28 aprile davanti al Seven Lounge Bar.

Accoltellato mentre apriva il bar, come sta

Il barista è stato colpito ad un fianco, da un fendente che gli ha perforato un polmone, e ad una gamba, all’altezza della coscia. Poi l’aggressore si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante le gravi ferite, l’esercente è riuscito a telefonare ad un familiare, che abita poco lontano, il quale ha poi dato l’allarme, facendo accorrere forze dell’ordine e 118.

Accoltellato a Montecchio Maggiore, identificato l’aggressore

I Carabinieri, secondo quanto si è appreso, sarebbero già giunti all’identificazione dell’accoltellatore. Ora si stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire quanto è accaduto.

Non è ancora noto il movente dell’agguato. Il 42enne si trova ricoverato in ospedale a Vicenza, grave, ma non in pericolo di vita.

Forse dovresti anche sapere che…