Un morto e tre auto coinvolte in uno scontro che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domencia 26 dicembre, su via Nazionale ad Aci Castello (provincia di Catania), sulla strada statale 114 Orientale Sicula. L’incidente si è verificato subito dopo la frazione di Cannizzaro, ancora prima di giungere all’interno del comune.

Aci Castello (Catania), incidente tra tre auto: un morto

La Polizia Municipale di Aci Castello è intervenuta sul posto per i rilievi. Disagi lungo la trafficata arteria stradale.

Donna precipita giù dal cavalcavia

Nei giorni scorsi, a San Vendemiano in provincia di Treviso, c’è stato un drammatico incidente che ha coinvolto una giovane donna di 30 anni. Margherita Lotti, è stata travolta e uccisa dopo che era scesa dalla sua automobile rimasta senza benzina. La tragedia si è consumata sulla Statale Pontebbanala: la sua auto si è fermata all’imbocco di un cavalcavia. Nell’attesa che gli amici la recuperassero portandole della benzina, la 30enne è rimasta sola nei pressi della sua auto ed è in quel momento che è sopraggiunta un’altra vettura. L’uomo alla guida non si è accorto dell’auto accostata e l’ha tamponata. A seguito dell’urto l’auto tamponata ha sbalzato la donna, che si trovava fuori dal mezzo dal lato anteriore, giù dal cavalcavia.