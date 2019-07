CATANIA – Michele Costa, 22 anni, figlio dell’ex attaccante dell’Acicatena Calcio 1973, è morto in un incidente stradale in provincia di Catania. Il giovane era alla guida del proprio scooter quando, all’alba di ieri, 4 luglio, si è schiantato contro una auto che procedeva sulla corsia opposta della strada statale 114 in territorio di Aci Castello. Il giovane è stato sbalzato dal sellino, finendo in fondo ad una scarpata. Inutili i soccorsi, per Michele non c’era più niente da fare. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Rimasto gravemente ferito un altro giovane di 24 anni, amico della vittima. Entrato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, adesso si trova ricoverato in Rianimazione e la sua prognosi al momento resta riservata.

Il funerale di Michele Costa sono stati celebrati oggi alle ore 16 nella basilica di San Filippo D’Agira ad Aci San Filippo. La società di calcio nella quale militava il padre si stringe al dolore della famiglia attraverso un post sulla pagina ufficiale di Facebook: “Tutta la famiglia Acicatena Calcio 1973 – scrive la società – con grandissima tristezza si stringe al dolore dell’ex attaccante biancorosso Pippo Costa e della moglie Graziella per l’assurda scomparsa del figlio Michele. A tutta la famiglia Costa vanno le più sentite condoglianze da parte delle famiglia biancorossa“. (fonte NEWSSICILIA)