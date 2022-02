Omicidio questa mattina ad Acilia, comune in provincia di Roma in zona Castelli. Un uomo di 47 anni intorno alle 6 è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre usciva dalla propria abitazione in via Alberto Galli. Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri sul luogo dell’omicidio.

Inutili i soccorsi del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Secondo quanto si apprende, la vittima è Paolo Corelli. Sulla vicenda in corso indagini dei carabinieri. Non si esclude nessuna pista per risalire ai responsabili dell’agguato.