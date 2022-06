Acireale (Catania), due cugini uccisi in un terreno agricolo: forse stavano rubando agrumi (foto Ansa)

Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Pennisi, frazione di Acireale, comune che si trova in Sicilia in provincia di Catania. Secondo una prima ipotesi investigativa potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi. Le vittime sono due cugini di 30 e 29 anni originari del quartiere catanese di Librino.

Secondo i Carabinieri che indagano, qualcuno potrebbe aver esploso dei colpi di arma da fuoco dopo averli sorpresi nel fondo agricolo.

Acireale, due cuguni uccisi a colpi di arma da fuoco

La recinzione perimetrale ha almeno un varco aperto. Le abitazioni circostanti hanno diverse telecamere ben visibili e posizionate sulla strada. Chi ha agito potrebbe essere stato ripreso. Si sta però cercando di capire quale fosse il ruolo delle vittime: due semplici ladri di limoni o qualcos’altro?

I due cugini uccisi con colpi di pistola ravvicinati

I colpi che li hanno uccisi sono stati sparati da distanza ravvicinata. I loro corpi sono stati trovati all’aperto. Erano coperti da alcune frasche.

Ad attivare le ricerche sono stati alcuni parenti che non li vedevano rientrare a casa da due giorni. oltre a non rientrare, i due uomini non rispondevano al cellulare.