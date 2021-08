Vanessa Zappalà è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello in provincia di Catania. A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, sarebbe stato l’ex fidanzato della vittima. Il giovane, un 38enne rivenditore di auto, è ora attivamente ricercato da militari dell’Arma.

Aggiornamento delle 12,16

Vanessa Zappalà muore a 26 anni: ex fidanzato denunciato per stalking

Pare che la vittima avesse già in passato denunciato l’ex per stalking. Lei si era avvicinata per un chiarimento dopo averlo difeso per mesi dicendo che soffriva solo di gelosia. Lui, che aveva il divieto di avvicinarsi alla sua ex, ha reagito sparando. Anche un’altra ragazza che faceva parte della comitiva sarebbe rimasta ferita, raggiunta di striscio da un colpo alla schiena. La giovane è stata medicata sul posto dagli operatori del 118.

Vanessa è nvece è morta per via di un colpo che l’ha raggiunta alla testa. La 26enne era originaria di Trecastagni sempre in provincia di Catania. L’ex fidanzato è invece di San Giovanni La Punta, un comune vicino al suo.

Amici hanno detto ai Carabinieri dove cercare l’ex della giovane

A ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono stati gli amici della ragazza presenti al momento della sparatoria. Gli stessi hanno fornito indicazioni utili ai carabinieri per ricercare il presunto autore dell’omicidio. Sul posto si sono recate anche due ambulanze del 118 ma per la vittima non c’è stato niente da fare.