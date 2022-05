Acqua minerale ritirata dal mercato per possibile presenza di Stafilococchi: i lotti contaminati

Due lotti di Acqua minerale effervescente naturale Claudia sono stati richiamati dal mercato per rischio microbiologico a causa della possibile presenza di Stafilococchi. L’avviso di richiamo è stato pubblicato dal Ministero della salute sul proprio portale dedicato ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il lotto interessati sono due, il primo riguarda alcune confezioni di acqua da mezzo litro, il secondo le confezioni da un litro e mezzo.

Acqua minerale Claudia ritirata dal mercato, i lotti richiamati

Nel dettaglio, come evidenziano i due avvisi di richiamo pubblicati sul portale del Ministero con data 11 maggio, i due lotti sono il numero L21111 con termine minimo di conservazione fissato al 21 aprile 2022, che riguarda le bottiglie di plastica da un litro e mezzo di acqua Claudia; e il numero L21191 con termine minimo di conservazione fissato al 29 aprile 2023 che riguarda le bottiglie di plastica da mezzo litro. In entrambi i casi il richiamo è stato disposto per una possibile presenza di batteri Staphylococcus aureus.

Cosa sono i batteri Stafilococchi

Il batterio in questione è un comune batterio presente sulla cute e sulle membrane mucose nel 20-30% dei soggetti sani. Innocuo il più delle volte, può causare infezioni lievi e occasionalmente anche infezioni sistemiche più gravi nell’intero organismo. Le bottiglie oggetto del richiamo sono state già ritirate dal mercato dal produttore nel caso in cui si avessero in casa bottiglie di uno di questi due lotti il consiglio è quello di non consumare l’acqua.