VITERBO – Notte brava per Adamo Dionisi, il Manfredi Anacleti di Suburra. L’attore 52enne, ospite in questi giorni dell’hotel Salus Terme a Viterbo, avrebbe dato in escandescenze, scagliandosi contro gli arredi dell’albergo e contro delle persone. A farne le spese sarebbe stata una donna che era con lui, vittima dell’esplosione di violenza. Per bloccare Dionisi, ex capo tifoso degli Irriducibili della Lazio, non è bastato il personale dell’albergo, costretto a chiedere l’intervento del 113 che lo hanno arrestato.

Come racconta Andrea Arena su Il Messaggero di Roma, Dionisi, rimesso in libertà in attesa del processo per direttissima, rinviato al 19 gennaio, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima. Si tratterebbe della ex, anche lei nello steso albergo, ma in camere separate, intenzionata, pare, a un ultimo tentativo di riconciliazione.

Il 52enne sarebbe venuto a Viterbo per riposarsi alle terme durante il ponte dell’Immacolata, prima di recarsi in Francia per un impegno di lavoro. Adesso è accusato di lesioni violazione di domicilio, perché l’aggressione sarebbe avvenuta nella stanza della donna, nonché di resistenza a pubblico ufficiale, per essersi scagliato anche contro i poliziotti intervenuti per calmarlo.