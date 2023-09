Adamo Guerra ha chiamato l’ex moglie. Il racconto della donna: “Ecco cosa mi ha detto”

Adamo Guerra, alla fine, ha chiamato l’ex moglie e ha chiesto scusa alla famiglia per aver inscenato la sua morte.

E’ stata lei a raccontare ieri in diretta a “Chi l’ha visto?”, su Rai 3, della telefonata ricevuta dall’ormai ex-marito, scomparso nel 2013 da Lugo (Ravenna) dopo aver annunciato il suo imminente suicidio attraverso una serie di lettere ai familiari.

“Hai ragione, ho sbagliato – ha detto al telefono a una delle due figlie, all’epoca dei fatti un’adolescente – quello che ho fatto è inimmaginabile”. Lo ha spiegato la ragazza “come se avesse dimenticato un compleanno, non come un uomo che ha abbandonato la moglie e due figlie”. Borghi ha spiegato come le due figlie siano rimaste “molto scosse al sentire la voce del padre”.

La storia di Adamo Guerra

Adamo Guerra è uno dei nomi più cercati e cliccati tra i compulsatori seriali della cronaca nostrana.

Andiamo con ordine. Ma chi è Andrea Guerra? Di lui si è iniziato a parlare in maniera compulsiva dopo una puntata di Chi l’ha Visto? dove si è scoperto che il buon Andrea, che si pensava si fosse suicidato nel 2013, in realtà è vivo e vegeto e lavora in Grecia.

Da quel che si è capito, insomma, Andrea Guerra, finto il suicidio, decise di lasciare ex moglie e figli e ricominciare un po’ tutto da zero a Patrasso.