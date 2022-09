Addio mascherine obbligatorie: chi la metteva la terrà, per chi non la metteva non cambia nulla FOTO BLITZ QUOTIDIANO

Conto alla rovescia per le mascherine anti-Covid: a partire dal 30 settembre decadranno quasi tutte le restrizioni che erano state introdotte per la pandemia. Non sarà più necessario, per esempio, indossare le mascherine su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. Diciamo che, soprattutto sui trasporti pubblici, nonostante l’obbligo di mascherina Ffp2, alcune persone hanno continuato a viaggiare senza mai indossarla. Oppure indossandola sul mento… C’è poi quindi da scommettere che chi la mascherina l’ha indossata finora, continuerà a indossarla lo stesso sui mezzi pubblici, per una sicurezza in più. Un po’ come già accade nei supermercati, dove obbligo non c’è più ma molti la indossano comunque. Per chi invece la mascherina, nonostante l’obbligo, non l’ha mai indossata, alla fine non cambierà nulla.

Non solo le mascherine…

La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delle mascherine al chiuso quando non si può mantenere il distanziamento. Resta fino al 31 dicembre il Green Pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle residenze per anziani, e che di fatto comporta la necessità di fare il tampone prima di entrare in una struttura sanitaria.