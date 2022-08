I resti umani trovati nei giorni scorsi in acluni sacchi neri nelle acque del fiume Adigetto in provincia di Rovigo, appartengono ad un pensionato residente a Badia Polesine. Lo hanno accertato i Carabinieri che indagavano sul macabro rinvenimento avvenuto in più punti del canale.

Chi è la vittima trovata in alcuni sacchi neri nel fiume Adigetto

La vittima si chiama Shefki Kurti. Si tratta di un pensionato di origini albanesi ma da tempo residente in zona. Kurti era sposato e la sua morte è avvolta nel mistero. Molto probabilmente è stato ucciso e poi fatto a pezzi. Il suo copro è stato infatti smembrato prima di essere gettato nell’Adigetto. Le varie parti del corpo erano state riposte in sacchi di plastica nera prima di essere gettati nel canale.

A segnalare il corpo erano stati alcuni cittadini

Il corpo era stato segnalato da alcuni cittadini di Villanova del Ghebbo. Era emersa una gamba destra. A dare un’identità al cadavere sono state le indagini medico legali successive. Il corpo appartiene al 72enne sparito nel nulla da Badia Polesine Cosa.

Cosa sia accaduto a Kurti resta un giallo. La procura di Rovigo procede per omicidio e ha disposto il sequestro e il trasporto in obitorio di tutte le parti del corpo ritrovate. Gli investigatori hanno invitato chiunque abbia notizie utili riguardo alla vittima a farsi avanti presentandosi dai Carabinieri.