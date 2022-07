Adigetto, trovati resti di corpo umano. In due sacchi il tronco, una testa e due braccia. In una chiusa una gamba (foto Ansa)

Alcuni pezzi di corpo umano sono stati ritrovati nelle acque del canale Adigetto, in provincia di Rovigo.

In mattinata una gamba era stata scoperta in una chiusa, a Villanova del Ghebbo. A pochi chilometri di distanza più a monte, sotto un ponte a Lendinara, nel pomeriggio, dentro un sacco dell’immondizia sono stati trovati il tronco e la testa di un uomo. I carabinieri sono quindi tornati poco più tardi a Villanova, dove in un sacco sono state trovate le due braccia.

Aperto un fascicolo. Si indaga per omicidio

In seguito a questi ritrovamenti la Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per omicidio, e disposto gli esami per risalire all’identità della vittima.