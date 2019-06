ADRARA SAN MARTINO (BERGAMO) – Incidente mortale sulla strada provinciale 22 ad Adrara San Martino, in provincia di Bergamo. Poco dopo le 22 di giovedì 13 luglio uno scontro tra due moto ha provocato la morte di uno dei due conducenti, un giovane di 38 anni.

Secondo quanto riferisce l’Eco di Bergamo, l’uomo sarebbe morto non a causa dell’incidente con l’altra moto, condotta ad un giovane di 19 anni, ma dopo essere stato travolto da un’auto passata di lì, che non si è fermata a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Il ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ambulanza in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice giallo, ma per l’altro motociclista non c’è stato nulla da fare. (Fonte: L’Eco di Bergamo)