ROVIGO – “Ebrei al forno, negri per contorno“. E’ l’impronunciabile scritta apparsa ad Adria, in provincia di Rovigo, a pochi passi da una scuola intitolata ad Anna Frank. E proprio a pochi giorni dalla giornata della memoria.

Il graffito osceno è stato scoperto nella giornata di lunedì 29 gennaio, in località Bortolina. A segnalarlo è stato il segretario del Pd locale Federico Cuberli, che a Rovigo Oggi spiega che l’amministrazione comunale si è immediatamente attivata per far rimuovere la scritta al più presto.

Non è chiaro chi possa essersi prodotto nel deplorevole sfregio. La zona non è monitorata da telecamere, quindi risalire agli eventuali responsabili sarà impresa ardua.