Adriano Pacifico, gli ultimi avvistamenti in Francia: prima in un distributore, poi in un panificio

L’ultimo presunto avvistamento risale al 18 luglio quando è stato visto in un panificio francese. Adriano Pacifico, 32 anni, è ormai irreperibile dall’11 luglio. Il 32enne era partito da Bastiglia, Modena per raggiungere Santiago di Compostela in bicicletta.

L’ultimo presunto avvistamento

Come detto l’ultimo presunto avvistamento risale al 18 luglio, in località Pont De l’Etoile. Lo racconta il Corriere di Bologna. L’avvistamento sarebbe stato fatto da una signora che ha poi formalizzato la dichiarazione alla polizia francese.

Il panificio è a meno di un’ora dove dalla stazione di servizio a Sainte-Anne-d’Evenos dove Pacifico era stato ripreso il 15 luglio dall’impianto di videosorveglianza.

Nelle immagini si vede il 32enne con una bottiglia d’acqua sotto braccio e una canottiera gialla. Il ragazzo ripreso ha poi mendicato all’esterno della stazione.

L’ultimo contatto con la famiglia risale all’11 luglio quando videochiamò la madre. Una videochiamata fatta con un cellulare non suo visto che il telefonino del 32enne si sarebbe rotto in una caduta.

Le parole della mamma: “Sono distrutta senza lui: mi sento una fallita a non averlo riportato a casa come avevo promesso ai miei cari. Tornerò quanto prima in Francia per cercarlo. Finché ero lì lo sentivo, lo percepivo, ora a casa mi sento vuota: è come se lo avessi abbandonato”.

Il bancomat

Pacifico avrebbe anche ritirato piccole somme col suo bancomat. “Stiamo incrociando i dati di questi piccoli prelievi con le località degli avvistamenti anche perché purtroppo la notizia che abbiamo è che Adriano, dietro alla tessera bancomat, conservava il codice pin. Sarebbe quindi plausibile che qualcuno, dopo avergli rubato il portafogli, avesse usato il bancomat in suo possesso” spiega Barbara Iannuccelli dell’associazione Penelope che sta dando una mano alla famiglia.