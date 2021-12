Adrien Sandjo aveva solo 18 anni. Il giovane calciatore, mercoledì 22 dicembre è stato colto da malore sul campo di via Palatucci, a Torino. I medici delle Molinette hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo e, come voluto dai suoi familiari, sono stati donati fegato, reni e cornee.

Adrien colpito da arresto cardiaco sul campo da gioco

Il calciatore 18enne è morto dopo essere andato in arresto cardiaco nel pomeriggio di mercoledì durante una partitella della rappresentativa regionale Under 19 Piemonte e Valle d’Aosta. Ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Molinette, sottoposto a Ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo), le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, tanto che i sanitari si erano riservati la prognosi. La sera di giovedì è stata dichiarata la morte cerebrale e, dopo le sei ore di osservazione, si è proceduto al prelievo degli organi come deciso dai familiari.

Adrien che giocava con il Cit Turin si è accasciato durante il secondo tempo della partita Under 19 sul campo del Beppe Viola. Dopo essere stato soccorso sul campo, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

La vicenda di Adrien ricorda querlla di Christian Eriksen

La vicenda di Adrien ricorda quello accaduta a Christian Eriksen durante la partita Danimarca-Finlandia agli Europei delal scorsa estate. Il calciatore danese in quell’occasione è stato circondato dai compagni a “protezione”. Fortunatamente, a differenza di Adrien, Eriksen si è salvato.