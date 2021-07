Aerei, sciopero oggi 26 luglio dei controllori e personale di volo: orari e voli garantiti

Aerei a terra oggi lunedì 26 luglio per lo sciopero dei controllori e del personale di volo. L’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile e la Commissione garanzia sciopero hanno comunicato che oggi incroceranno le braccia a livello nazionale i lavoratori dell’Enav, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, e del Centro di controllo d’area di Milano.

Aerei, sciopero del 26 luglio: i motivi della protesta

Lo sciopero durerà 12 ore, dalle 8 alle 20 e si sovrapporrà per tutta la giornata alle proteste dei dipendenti di EasyJet, e per 4 ore, dalle 10 alle 14 anche del personale di terra della compagnia aerea Emirates e della società Cargo Plus. Soltanto Alitalia ha reso noto la cancellazione di 128 dei voli programmati.

A livello nazionale gli scioperi sono stati indetti dalle sigle sindacali UNICA e UGL-TA. Mentre a Milano parteciperanno le sigle sindacali FILT-CGIL UGL-TA e UNICA. Altre proteste a livello locale si registreranno domani inoltre tra i dipendenti degli aeroporti di Pescara, Torino, Napoli e Genova.

Aerei sciopero 26 luglio: l’elenco dei voli garantiti

Nella comunicazione l’Enac ha però assicurato la copertura sull’intero territorio nazionale di tutti i voli, inclusi i voli charter in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Di tutti quelli in arrivo e in partenza dalle Isole e delle tratte intercontinentali. Inoltre l’Ente ha pubblicato l’elenco dei collegamenti garantiti con la Sicilia e la Sardegna. Qui l’elenco dei voli garantiti.