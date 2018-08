Aereo caduto in Croazia, i nomi dei passeggeri italiani rimasti feriti

AREZZO – Il dermatologo Giampiero Armati, Pasquale Gollorini, l’avvocato Romolo Vanni e l’ufficiale di marina in congedo Roberto Metelli. Sono questi i quattro feriti dell’incidente aereo avvenuto in Croazia.+

Il piccolo aereo si è schiantato contro un gruppo di alberi ai margini della pista in località Artatore e l’impatto lo ha ridotto in un ammasso di lamiere. “Per fortuna non ha preso fuoco – dice sollevata Betarice Vanni, anche lei avvocato come il padre Romolo – bisogna accendere un cero alla Madonna”.

I quattro passeggeri, tutti aretini, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Fiume.

L'aereo è di proprietà dell'Aeroclub di Arezzo.

Due dei quattro passeggeri sono usciti da soli dalla carlinga del Piper e sono rimasti praticamente illesi. Ma pilota e copilota, Armati e Vanni, sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono stati estratti dai vigili del fuoco istriani. Le loro condizioni, apparse gravi in un primo momento tanto da giustificare il ricovero in prognosi riservata, sono migliorate durante la notte.