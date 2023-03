Aereo pesa troppo, ITA Airways fa scendere sei passeggeri e il volo decolla VIDEO

L’aereo pesa troppo e così ITA Airways ha fatto scendere 6 passeggeri per poi decollare (qui il video). E’ quanto accaduto ieri, 9 marzo, all’aeroporto di London City dove, il volo AZ227 della compagnia italiana diretto a Milano Linate, era fermo in pista da un’ora e mezza a causa del vento.

Ita Airways: “L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere”

A causa del maltempo e con l’aereo oltre i limiti di peso di sicurezza di quasi 500 kg, è accaduto che il comandante abbia richiesto all’equipaggio di cercare dei volontari per alleggerire il carico. Ed è così che dall’interfono dell’aereo è scattata la richiesta, prima in inglese e poi in italiano (grazie all’intervento di una giornalista di Dazn che era bordo), per trovare 5 volontari da far scendere assieme alle loro valige.

Volo partito con tre ore di ritardo

Alla fine sono stati sei i passeggeri sbarcati dall’aereo e riprotetti da ITA Airways su voli successivi (premiati da un voucher da 250 euro di compensazione). L’aereo è ripartito ed è arrivato a Linate con quasi tre ore di ritardo. A registrare il video il giornalista Alessandro Alciato che ha sottolineato: “Nessuno dell’equipaggio parlava l’italiano, la giornalista Dazn Alessia Tarquinio è stata costretta a tradurre”.

