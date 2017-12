MILANO – Allarme su un volo Ryanair decollato da Milano Malpensa e diretto all’aeroporto Punta Raisi di Palermo. L’aereo è stato costretto a rientrare pochi minuti dopo allo scalo lombardo perché la spia del velivolo segnalava una perdita di carburante.

Tutto è accaduto intorno alle 6:30 di sabato 16 dicembre. A quell’ora è scattato l’alert dei piloti del Boeing 737 alla torre di controllo di Malpensa. “Abbiamo un problema tecnico a bordo. La spia segnala che stiamo perdendo carburante”.

Immediatamente, scrive il Corriere della Sera, è stato dato all’aereo il via libera al rientro a Malpensa. Subito dopo l’atterraggio i passeggeri sono stati fatti salire a bordo di un altro velivolo che è partito dopo due ore. Fonti dell’aeroporto precisano che non vi sono state complicazioni per il traffico dello scalo.