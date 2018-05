SALERNO – Sono stati ritrovati in mare, a largo della costa di Pioppi, in provincia di Salerno, alcuni pezzi dell’aereo da turismo scomparso da domenica scorsa nelle acque del Cilento. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il ritrovamento è stato effettuato dalla Guardia Costiera a seguito di un avvistamento di un elicottero dei vigili del fuoco. Il velivolo con due persone a bordo era decollato a Castiglione del Lago ed era diretto a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia.

I resti del velivolo, individuati da un elicottero dei vigili del fuoco, sono stati trasportati nel porto di Acciaroli. Tra questi, uno dei due pattini galleggianti dell’ultraleggero anfibio, e una borsa contenente gli effetti personali dei passeggeri, il pilota 56enne Giuseppe De Maggio, di Messina, e Rossella Gimigliano, di Vibo Valentia. Dei due non c’è traccia.

Il piccolo aereo era scomparso dai radar domenica pomeriggio, 13 maggio, mentre sorvolava l’isola di Capri, diretto a Nicotera, in Calabria. L’allarme è stato diramato domenica notte dalla sala operativa dell’aeroporto di Orio Al Serio, in provincia di Bergamo.