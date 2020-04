ROMA – La Ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto col Ministero della Salute Roberto Speranza, il provvedimento per la ripresa della piena operatività degli scali aeroportuali di Roma Ciampino e Firenze Peretola.

A partire dal 4 maggio – si legge in una nota del Mit – su richiesta dell’Enac, i due aeroporti riapriranno al pubblico per soddisfare le aumentate esigenze di traffico e consentire, allo stesso tempo, la sperimentazione di un sistema di screening per il Covid19 dei passeggeri.

