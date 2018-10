MILANO – Tre mesi di chiusura per l’aeroporto di Linate a Milano nel 2019. Una chiusura dettata dalla necessità di eseguire lavori di rifacimento della pista che annunciano non pochi disagi per i viaggiatori. Lo scalo milanese infatti sarà chiuso tra il 27 luglio e il 27 ottobre 2019, periodo di grande traffico per il trasporto aereo.

Il Corriere della Sera sul suo sito web propone le prime stime: saranno trentamila i voli che dovranno essere trasferiti a causa del lungo stop di 90 giorni, per un totale di circa 2 milioni di passeggeri. Per far fronte alla situazione, lo scalo che ospiterà gran parte dei voli dirottati sarà quello di Malpensa ed è previsto un aumento dei collegamenti tra la città di Milano e l’aeroporto.

Intanto la compagnia aerea EasyJet ha fatto sapere che sposterà i voli da Linate a Malpensa e non prevede cancellazioni, come anche Air Italy. Diversa e più complicata la questione di Alitalia, che potrebbe utilizzare velivoli più grandi per fare degli accorpamenti.