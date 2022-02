Il farmacista gli aveva chiesto il pin del bancomat per digitarlo di suo pugno sul pos, al di la del vetro. Per questo una famiglia di Afragola, in Campania, ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

A denunciare l’accaduto è Luigi, papà di un bimbo autistico di nome Andrea: le medicine erano per lui ma i genitori si sono insospettiti quando il farmacista gli ha chiesto il codice pin. “Pretendeva che gli dessimo il codice segreto del bancomat attraverso lo sportello e lo avrebbe digitato lui”, ha raccontato l’uomo.

Afragola, niente medicine senza il pin

La madre Asia Maraucci e presidente dell’associazione La Battaglia di Andrea, ha spiegato: “Al nostro rifiuto il farmacista non ci ha voluto vendere nulla. La richiesta che ci ha fatto il signore, ovvero di fornirgli il codice segreto è una cosa gravissima, e nonostante gli abbiamo detto che era una cosa illegale e che non gli avremmo dato alcun pin, ha continuato a essere addirittura spavaldo”.

A quel punto la famiglia si è vista costretta a chiamare i carabinieri che “sono prontamente intervenuti e ci hanno fatto avere la medicina. Tutto questo non va bene, segnaleremo l’episodio alle autorità competenti”.

Afragola, le scuse di Federfarma

Intanto alla famiglia sono arrivate le scuse di Federfarma, per bocca del presidente Riccardo Iorio, con una telefonata: si è scusato a nome del farmacista e ha offerto loro la sua solidarietà garantendo che avrebbe contattato la farmacia.