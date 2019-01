AFRAGOLA (NAPOLI) – Incidente stradale mortale la sera del 31 dicembre ad Afragola, in provincia di Napoli. Intorno alle 20:30 un giovane di 21 anni di Casalnuovo, Carmine Montini, è stato investito e ucciso da un’auto.

A bordo della vettura c’era una donna di 29 anni della provincia di Caserta, che stava percorrendo la strada statale 162 alla guida dell’auto della madre.

Carmine Montini, che stava percorrendo la stessa strada a piedi, è morto sul colpo dopo essere stato investito. Il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Casoria e della stazione locale.

La salma del giovane è stata trasportata presso il II policlinico di Napoli per l’autopsia. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.