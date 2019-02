NAPOLI – Le forti piogge degli ultimi giorni di maltempo hanno provocato la mattina del 1° febbraio uno smottamento sulla strada che collega Agerola a Castellammare di Stabia. Il fango ha invaso la carreggiata e il traffico è stato interrotto e deviato su strade alternative.

Lo smottamento è stato registrato intorno alle 8 del mattino lungo la statale, circa due chilometri dopo la galleria nel territorio di Pimonte. La circolazione stradale è interrotta fino a quando le autorità non riusciranno a ripristinare la strada in sicurezza per gli automobilisti.