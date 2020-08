Roma, quartiere San Lorenzo. Un uomo ha dato in escandescenza rompendo prima una bottiglia di vetro in un cortile, poi aggredendo un poliziotto. Per questo un 36enne è stato arrestato.

Poliziotto aggredito a Roma in via degli Ausoni, nel quartiere della movida di San Lorenzo.

E’ accaduto nella giornata di ieri, lunedì 10 agosto: all’arrivo degli agenti, dopo una segnalazione al 112 in cui si segnalava che l’uomo aveva rotto una bottiglia di vetro in un cortile, l’uomo si è scagliato contro di loro.

In particolare, il 36enne ha aggredito un poliziotto dicendo: “Ti ammazzo con le mie mani. Ti faccio fuori”.

L’uomo ha poi cercato di scappare verso un’esercizio commerciale, ma è stato bloccato.

Portato nell’auto di servizio ha preso a pugni il vetro. Per sedarlo si è ricorso anche all’utilizzo dello spray urticante. Il poliziotto ferito è stato refertato in ospedale con 10 giorni di prognosi per contusioni vari.

L’uomo è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Rumeno aggredisce poliziotti a Stazione Prenestina

Lo scorso giugno, un rumeno di 41 anni, senza fissa dimora e con precedenti di Polizia, è stato arrestato per aver aggredito alcuni agenti sempre a Roma, questa volta alla Stazione Prenestina, il secondo snodo ferroviario di Roma per importanza dopo Termini.

Per lui le accuse sono di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’uomo stava dando in escandescenza su viale della Stazione Prenestina, a Roma, quando è passata una Volante. I poliziotti sono scesi per cercare di calmare il senza tetto che però li ha aggrediti.

Per questo è stato arrestato e processato per direttissima (fonte: Ansa).