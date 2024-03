Aggressione omofoba nel centro di Firenze, coppia insultata e picchiata per un bacio in strada

Due ragazzi sono stati accerchiati, insultati e aggrediti da un branco perché si stavano baciando. A denunciare ai carabinieri l’aggressione omofoba, avvenuta la notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo tra via dei Cerchi e via dei Cimatori, nel centro di Firenze, è stato Marco Filippini presidente dell’associazione Love My Way. L’altra notte, secondo quanto emerso, intorno alle 3, lo stesso Filippini e la coppia di amici, 19 e 20 anni, erano appena usciti da un locale. I due giovani si stavano salutando con un bacio, quando sono stati raggiunti da tre sconosciuti. Il branco avrebbe insultato e poi assalito con spintoni, pugni e calci la coppia. Filippini e un amico sono intervenuti a difesa dei due ventenni, ma sono stati pestati dai tre aggressori. Il branco è fuggito, secondo quanto emerso, solo quando Filippini è riuscito a richiamare l’attenzione di un vigilantes del locale. Filippini e l’amico, entrambi feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova e dimessi rispettivamente con sei e tre giorni di prognosi.