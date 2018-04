VICENZA – E’ caduto da un traliccio precipitando per 12 metri: l’operaio Agostino Maione, 44 anni, è morto a San Germano dei Berici il 9 aprile.

Un altro terribile incidente sul lavoro è costato la vita all’operaio, originario di Giugliano in Campania, comune in provincia di Napoli. Maione, operaio di una ditta che si occupa di lavori di manutenzione delle linee elettriche, stava lavorando ad un traliccio dell’alta tensione nella provincia di Vicenza, quando per cause ancora da accertare ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo da un’altezza di oltre 12 metri.

L’impatto a terra è stato fatale all’uomo e nonostante i soccorsi tempestivi, allertati dal collega che era con lui, per Maione non c’è stato nulla da fare, come riporta il Gazzettino:

“Sul posto è accorso il Suem 118 con un’ambulanza e l’automedica provenienti da Lonigo e successivamente con un elicottero decollato dall’ospedale di Verona. L’operaio è stato preso in cura dai sanitari che tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, non hanno potuto che accertare il decesso a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri di Sossano e Noventa Vicentina, oltre ai tecnici dello Spisal, che stanno ora eseguendo i rilievi, anche per capire per verificare se sono venute a mancare le condizioni di sicurezza. Il cantiere dove è avvenuta la disgrazia è stato posto sotto sequestro”.

