Agrigento, nuova zona rossa a Santo Stefano di Quisquina: 35 ragazzi positivi al Covid

L’aumento dei positivi al Covid farà scattare una nuova zona rossa a Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento. Lo ha disposto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, con un’ordinanza che avrà efficacia da mercoledì 2 a giovedì 10 giugno compreso.

I positivi, 35, sono quasi tutti giovanissimi: 23 i tamponi molecolari che confermano il contagio e 12 quelli rapidi che saranno sottoposti a ulteriore verifica. Nell’ordinanza, inoltre, viene revocata da subito e con tre giorni di anticipo la zona rossa di Riesi, nel Nisseno.

Il monitoraggio, subito messo in atto dal Comune di Santo Stefano di Quisquina, è partito dopo un caso di positività, che riguardava una donna, comunicato al sindaco dall’Asp di Agrigento.

“Dall’inizio della pandemia – dice il sindaco Francesco Cacciatore – avevamo avuto pochissimi casi ed eravamo un Comune Covid-free. In mezza giornata è cambiato tutto. Ci siamo attivati, a partire dal primo caso, contattando per telefono tutte le persone che ritenevamo potessero aver avuto contatti con la ‘paziente zero’ e man mano siamo arrivati a questi numeri. Le persone risultate positive al tampone rapido sono state sottoposte al molecolare e adesso attendiamo gli esiti, mentre continuiamo con i monitoraggi”.

“Non siamo in grado di individuare un preciso episodio. In paese si sono celebrati battesimi e prime comunioni, ma non possiamo dire da dove sia partito il contagio. Oltre il 90% dei casi riguarda ragazzi, che per fortuna manifestano soltanto lievi sintomi: febbre e astenia”.