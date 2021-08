Agropoli, rissa tra due famiglie napoletane in vacanza: in quattro finiscono all’ospedale FOTO ARCHIVIO ANSA

Ad Agropoli, in provincia di Salerno, una mega rissa tra due famiglie napoletane che erano in vacanza nella rinomata località balneare. Le due famiglie si sono affrontate e si sono prese a botte lunedì sera nel pieno centro di Agropoli. Schiaffi, pugni, insulti. Le urla hanno richiamato sul posto numerosi residenti e altri turisti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Rissa ad Agropoli, in 4 in ospedale

Quattro persone sono finite in ospedale visto che hanno riportato ferite ed ematomi. Sono stati anche identificati i protagonisti della rissa. Le forze dell’ordine indagano: le persone coinvolte rischiano la denuncia per lesioni personali. La rissa è avvenuto come detto in pieno centro, tra i tavolini dei bar e tra la gente che passeggiava in strada. Sui social è spuntato anche un video dell’episodio, divenuto virale.

Il commento del sindaco di Agropoli

“Condanniamo fermamente quanto è accaduto ieri sera in prossimità del centro di Agropoli. Una vicenda familiare, da quanto si apprende, sfociata in una violenta lite in strada. Prendiamo le distanze da tali circostanze, la violenza va sempre condannata, senza se e senza ma, perché non è mai giustificabile. La nostra Città, che fa dell’accoglienza il suo principale punto di forza, non è abituata ad atti simili”, ha affermato il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola.