Uccide la moglie a coltellate e poi si toglie la vita. Due coniugi sono stati trovati morti in un’abitazione di Agropoli, in provincia di Salerno. Le vittime hanno 63 anni l’uomo, 43 la donna. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Agropoli. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso. Non si esclude nessuna ipotesi: tra le piste quella che possa trattarsi di un omicidio suicidio.

Secondo le prime notizie, l’uomo, professione pizzaiolo, avrebbe ucciso a coltellate la moglie, impiegata di banca, nell’abitazione di via Doninzetti, ad Agropoli, e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. In casa, c’era la figlia di 13 anni che però, a quanto si apprende, stava dormendo. A far scattare l’allarme è stata la mamma della donna che si è rivolta ai Carabinieri dopo aver visto che la figlia non rispondeva alle telefonate.

Forse dovresti anche sapere che…