ANCONA – Una donna è stata ritrovata con un coltello conficcato in gola nella sua casa di Agugliano, in provincia di Ancora. A trovare il corpo della donna di 71 anni in un lago di sangue sul balcone della villetta di famiglia è stato un suo parente. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di un suicidio, dato che nella casa non manca nulla e non ci sono segni di colluttazione o di effrazione.

La donna viveva con la famiglia e il suo corpo è stato trovato nella tarda mattinata del 29 maggio, quando un suo parente ha notato la pozza di sangue dal balcone della facciata opposta all’ingresso che dà sulla via principale. È stato sempre lui, con l’aiuto dei vicini di casa, a lanciare l’allarme ai carabinieri che poco dopo sono giunti sul posto insieme ad un’ambulanza, scrive Fanpage: