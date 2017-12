PARMA – Un tir si è ribaltato riversando il carico di mangime che trasportava sulla carreggiata. Il risultato è stato una coda di diversi chilometri in direzione Milano dopo l’incidente avvenuto sull’autostrada A1 in direzione di Parma, proprio all’allacciamento con la A15. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di lunedì 4 dicembre.

Il sito Autostrade per l’Italia in una nota ha comunicato il disagio per l’incidente che si è verificato all’altezza del km 103 vicino Parma, quando un tir si è ribaltato disperdendo parte del suo carico. L’autista è rimasto ferito e sul luogo dell’incidente sono iniziate le operazioni di soccorso e di pulizia, con la formazione di ben 11 chilometri di code:

“Autostrade per l’Italia comunica che intorno alle 17.30 è avvenuto un incidente sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Parma e l’allacciamento con la A15 in direzione di Milano, all’altezza del km 103. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che si è ribaltato disperdendo sulla carreggiata parte del carico trasportato, costituito da mangime. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. Sul luogo dell’evento, dove sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile e recupero dei mezzi incidentati, il traffico scorre su una sola corsia e si registrano 11 km di coda (ore 19.30). Per gli utenti in viaggio sulla A1 verso Milano si consiglia di uscire a Parma, percorrere la SS9 Via emilia e rientrare in autostrada a Parma ovest sulla A15 oppure a Fidenza sulla A1”.