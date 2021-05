Durante un controllo dei carabinieri davanti un bar di Airola, in provincia di Benevento, un 29enne invitato ad indossare la mascherina ha reagito aggredendo uno dei militari. Il giovane, arrestato, ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di armi (aveva con sé un coltello).

Si rifiuta di mettere la mascherina e aggredisce i carabinieri: arrestato 29enne ad Airola

I carabinieri sono intervenuti in un bar di via Roma di Airola, poiché era stato segnalato un assembramento di persone, che non rispettavano le misure sul distanziamento sociale e non indossavano le mascherine. Una volta giunti sul posto, un giovane cliente all’invito dei militari a indossare la mascherina, in evidente stato di agitazione, ha inveito minacciandoli e avventandosi contro le forze dell’ordine.

Nella colluttazione, uno dei carabinieri ha riportato lesioni alla spalla ed escoriazioni in altre parti del corpo, e soccorso e visitato presso l’Ospedale Fatebenefratelli, i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 10 giorni. Una volta bloccato, il 29enne è stato perquisito dai militari che gli hanno rinvenuto addosso anche un coltello, poi sequestrato.

Il 29enne è stato dichiarato in arresto. Il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Benevento ha disposto l’arresto in regime di detenzione domiciliare, a disposizione della stessa Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per oggi lunedì 17 maggio.