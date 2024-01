Durante l’ultima puntata di “È sempre Cartabianca“, il cantante Al Bano ha dichiarato di non conoscere la storia di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. Alla presenza di una sgomenta Bianca Berlinguer, l’artista ha confermato: “Mentre la signora Berlinguer me ne parlava, io davvero non sapevo a cosa facesse riferimento. […] Io non ho il tempo di informarmi su me stesso, figuriamoci sul resto”. Ma c’è un’intervista, ripescata da TvBlog, che smentisce il cantante. È di Libero ed è datata 13 dicembre 2023. Il pezzo è stato ripescato anche da Carlo Canepa di PagellaPolitica, come fa sapere Fanpage.

L’intervista di Albano Carrisi a Libero

Alla domanda: “Si è parlato molto di ‘deriva patriarcale‘ come elemento determinante dell’efferato femminicidio di Giulia Cecchettin. Cosa ne pensi?”, l’ex marito di Romina Power risponde: “Chi ha commesso quel delitto è un coglione impazzito, non un patriarca. Non bisogna colpevolizzare la società. È un caso. Un caso che fa molto rumore e sovrasta il silenzio degli altri. Che rappresentano la maggior parte, fortunatamente. Basta vedere quante migliaia di giovani si presentano al cospetto del Papa quando vengono chiamati a radunarsi. Questo significa che c’è una parte sana della nostra società che rappresenta la maggioranza”.