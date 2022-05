Castello Torre Alfina, il mistero del fantasma di una dama: arrivano i Ghost Hunters e... i turisti

Una dama misteriosa si aggira tra le stanze del Castello di Torre Alfina nel piccolo comune di Acquapendente? Ovviamente no ma dopo tante segnalazioni in provincia di Viterbo è arrivato il team dei Ghost Hunters Roma, i ghostbusters romani. Tutto assolutamente vero. Almeno per quel che riguarda le segnalazioni e l’arrivo sul posto degli acchiappafantasmi.

Cosa dicono i ghostbusters nostrani

“Abbiamo deciso di contattare la struttura di Torre Alfina a seguito di numerose segnalazioni – spiegano i Ghost Hunters Roma al Corriere di Viterbo -, le quali riportano tutte la medesima dinamica: una figura femminile sembra aggirarsi all’interno del castello. Infatti, la dama misteriosa, sembra essere stata avvistata mentre si accingeva a scendere una scalinata e di fianco ad una meravigliosa statua”.

E ancora: “Per quanto le segnalazioni sembrino rimarcare la stessa linea dei soliti fenomeni paranormali, una volta arrivati sul luogo abbiamo ricevuto ulteriori testimonianze degne di nota proprio da parte di chi il castello lo vive ogni giorno”.

Le segnalazioni

“Si tratta principalmente di spostamenti di oggetti – spiegano i cacciatori di fantasmi – che normalmente non si sarebbero mai potuti muovere senza l’ausilio di una forza esterna”.

In particolare, durante il pernottamento di una coppia di sposi nel castello, proprio mentre un membro dello staff si accingeva ad aprire la porta della stanza a loro destinata, “un presepe con una pesantissima campana in vetro sopra, si è mosso di circa venti centimetri cadendo rovinosamente a terra”.

Ci sarebbero poi delle orme inspiegabili sul prato.

“Le dinamiche che ci sono state riferite sono alquanto singolari – riprendono i GH -. Le orme, infatti, sarebbero apparse nel giro di 24 ore, a partire dalla parte esterna del prato fino ad arrivare al centro, per poi fermarsi. Per sette mesi circa dove sono comparse le impronte non è cresciuto nulla. Solo ora inizia ad intravedersi del muschio”.

L’indagine

“Durante l’indagine non abbiamo avuto modo di rilevare sagome di alcun tipo, di udire, senza l’ausilio della strumentazione, alcun suono o di scorgere oggetti spostarsi – chiariscono quelli del team dei GH Roma -. Ma, grazie alla termocamera, la quale rileva appunto il calore emesso dagli oggetti, ci è stato possibile notare un’alterazione su un’antica sedia. La peculiarità sta nel fatto che nonostante nessuno vi si fosse seduto, osservando l’immagine della termocamera sembra che i punti di calore corrispondano a quelli che qualsiasi persona toccherebbe posandovisi sopra”.

Insomma: imprecisate alterazioni di calore a parte il fantasma non è stato proprio trovato, strano, ma sicuramente nei prossimi giorni a Acquapendente arriverà qualche turista in più.