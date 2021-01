Guastalla, spara in aria al mercato gridando “ce la faremo”. In casa aveva anche un coltello da Rambo (foto ANSA)

Alassio (Savona) un bambino di 10 anni portava l’hashish a scuola. Già, avete capito bene. A soli 10 anni portava l’hashish nello zaino di scuola. Hashish o fumo, come si dice in gergo tra i giovani. Come lo si voglia chiamare, si tratta di droga. Anche se di droga leggera. Ma a 10 anni non esiste questa differenza.

La vicenda è riportata dal quotidiano La Stampa. Ed è una storia inquietante, che deve preoccupare genitori e istituzione scolatica. Perché le cronache sono (purtroppo) piene di storie di genitori che “usano” i figli minorenni (quindi insospettabili) per spacciare. Ma magari lo fanno a insaputa dei piccoli.

Invece quello che da questa storia traspare è la consapevolezza del bambino. A 10 anni è consapevole che portando hashish a scuola potrà fare colpo sui compagni. Spera di diventare un modello. E per sperare questo, evidentemente lui stesso ha dei modelli di riferimento che andrebbero rivisti.

Alassio: bambino di 10 anni porta hashish a scuola

Un bambino di 10 anni di Alassio (Savona) è stato segnalato alla Prefettura, al Tribunale dei Minori e ai servizi sociali dopo che nel suo zaino a scuola è stato trovato dell’hashish.

Il bambino con l’hashish voleva fare colpo sui compagni di classe

E’ stato lo stesso bambino a mostrarlo ai compagni di classe delle elementari, forse nel tentativo di “fare colpo”. Qualcuno ha riferito l’accaduto alla dirigente scolastica che ha avvertito il commissariato. I poliziotti hanno sequestrato la droga, avvolta tra quaderni e libri: il bambino di fronte agli agenti è scoppiato a piangere. Ora le indagini sper capire da dove provenga la droga.