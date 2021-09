Ion Prisacaru, fattorino moldavo di 21 anni che aveva la residenza a Torino, è morto in un incidente tra due furgoni nella tangenziale di Alba. L’altro conducente coinvolto nell’incidente ha rimediato solamente ferite lievi.

Incidente Alba, Ion Prisacaru ha perso la vita

L’incidente è avvenuto martedì 21 settembre alle ore 17:00. Come riporta torinotoday.it, si sono scontrati due furgoni. Il conducente di un furgone ha rimediato solamente ferite lievi mentre l’altro, Ion Prisacaru, ha perso la vita.

In seguito allo scontro, il furgone guidato da Prisacaru – un fattorino moldavo residente a Torino – sarebbe finito fuori strada e si sarebbe rovesciato su un fianco. Non c’è stato nulla da fare per lui nonostante il tempestivo arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della polizia municipale e del personale sanitario.

Incidente Alba, Ion Prisacaru ricordato dal vicesindaco di Torino

Come riporta torinotoday.it, Prisacaru è stato ricordato dal vicesindaco metropolitano di Torino Marco Marocco. Infatti Prisacaru era il fidanzato di sua figlia. Riportiamo di seguito il suo post.

“Consegna l’ultimo pacco, poi prendi i resi e poi si torna a casa, tutti i giorni dalle 5 alle 19 la stessa storia ma non oggi… No, oggi non sei tornato a casa, oggi sei rimasto ad Alba, lì a terra sotto il lenzuolo bianco. Ho la testa che mi scoppia e una figlia che ti piange e non solo lei. Oggi ho conosciuto i tuoi giovani genitori, ma non era questo il modo che mi ero immaginato. Caro Ion è come aver perso un figlio e non il mio futuro genero… arrivederci”.