ROMA – Tragedia familiare per il cestista dell’Olimpia Milano Amedeo Della Valle che in meno di 24 ore ha perso il nonno e lo zio. Ferruccio Della Valle, 61enne di Alba, è morto stroncato da un infarto, mentre il nonno Edoardo, di 92 anni, si è spento in casa poco dopo. Zio e nonno sono morti nello stesso giorno, a distanza di poche ore uno dall’altro. Il 61enne era un medico molto conosciuto nel paese piemontese e con una grande passione per lo sport.

“Non sto cercando compassione – h scritto Amedeo Della Valle sul suo profilo Instagram -. La trovo una cosa per deboli. Non sono nemmeno d’accordo con me stesso mentre scrivo su una piattaforma “social” questo messaggio. Ho perso sia mio Zio che mio Nonno, a distanza di 12 ore l’uno dall’altro. E no, non c’è nulla da dire in queste situazioni. I miei cuginetti dovranno passare da essere ragazzini ad essere adulti nel giro di poco. Sono qui a rivolgermi a voi che avete qualcuno a cui tenete. Dedicategli tempo, forze ed energie. Perché non sai mai cosa può succedere nella vita. Ti possono portare via i tuoi affetti da un momento all’ altro. E tu sei li e non puoi fare nulla. Non importa quanti soldi hai, il lavoro che fai o quanto sei famoso. Lo status non esiste. Contano solo i ricordi e il tempo passato assieme ai nostri cari. So che qualcuno può aver vissuto situazioni molto peggiori della mia. Ci tenevo soltanto in questo momento a caldo a dirvi “Date un abbraccio alle persone a cui volete bene. Condividete dei bellissimi momenti che un giorno saranno ricordi. E dategli un abbraccio anche da parte mia”. Scusate lo sfogo. Ciao Zio, Ciao Nonno”. (fonte INSTAGRAM)