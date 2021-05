Albenga, incidente sull’Aurelia Bis: scontro frontale, morti Marco Parascosso e Emanuele Albanio

Incidente mortale sull’Aurelia Bis tra Albenga e Alassio. In uno scontro frontale tra due auto sono morto due ventenni. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di mercoledì 5 maggio. Le vittime sono Marco Parascosso, studente di Alassio di 19 anni, e Emanuele Albanio, 23enne di Bagnasco (Cuneo). Ferito gravemente il fratello di Parascosso, Davide, 16 anni.

Albenga, incidente mortale sulla Aurelia Bis: scontro frontale tra due auto

Le due auto, una Ford Fiesta e una Citroen C3, su cui viaggiavano i due fratelli, si sono scontrate frontalmente: un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due autisti. Coinvolta una terza auto, che è stata colpita da alcuni detriti delle vetture incidentate. È stato proprio il conducente di quest’ultimo mezzo ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco, polizia stradale e polizia di Stato.

L’incidente di Albenga segnalato da un automobilista che seguiva l’auto

Secondo quanto ricostruito la Ford Fiesta viaggiava da Alassio in direzione Albenga. L’automobilista che ha poi chiamato i soccorsi ha detto ai poliziotti di aver viaggiato per un po’ dietro la Fiesta, di aver visto comparire in lontananza i fari di un’altra auto e poi di aver visto improvvisamente spegnersi le luci di entrambi i veicoli.

Si è accorto dell’accaduto solo quando sotto le ruote della sua auto ha sentito i detriti causati dallo schianto ed è andato a sbattere contro parte del motore di una delle due auto. La vittima 19enne studiava all’Istituto Alberghiero di Alassio.