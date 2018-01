GENOVA – Una discussione accesa col fidanzato nel locale sulla spiaggia dove festeggiavano il Capodanno, poi il tuffo in mare. Una ragazza è dispersa dalla sera del 31 dicembre ad Albenga, in provincia di Genova, dopo essersi gettata tra le acque. Subito sono scattate le ricerche, che sono riprese la mattina del 1° gennaio 2018.

Il sito del Secolo XIX scrive che la ragazza era in compagnia del fidanzato in un locale di Albenga, quando intorno alle 23.30 hanno avuto un litigio acceso. La giovane allora si è allontanata dall’uomo, secondo la ricostruzione basata sui racconti di testimoni e amici, e si è gettata in mare: